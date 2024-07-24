 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Йеллоустонском национальном парке взорвался гейзер. Видео

Кадры взрыва гейзера в Йеллоустонском парке

В Йеллоустонском национальном парке взорвался гейзер. Видео
Video

В Йеллоустонском национальном парке в США произошел мощный гидротермальный взрыв, напугавший посетителей. Из гейзера вырвался поток грязи и камней, а столб пара взмыл высоко в небо и быстро заволок место извержения.

Как уточнила пресс-служба парка, часть достопримечательности под названием Biscuit Basin временно закрыли для посетителей после взрыва гейзера. Она будет открыта когда сотрудники признают ее безопасной. «Никакие другие данные мониторинга не показывают изменений в районе Йеллоустоуна», — отметили в пресс-службе. Взрыв не отразился на вулканической системе.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Йеллоустонский национальный парк находится на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. В нем находятся многочисленные гейзеры и другие геотермические объекты, а также самая большая вулканическая система Северной Америки — йеллоустонская кальдера, образовавшаяся в результате извержения 630 тыс. лет назад.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Материалы по теме
На Камчатке вулкан Карымская Сопка выбросил столб пепла на 2,5 км
Общество
Взрыв и облако пепла: на Филиппинах начал извергаться вулкан
Общество
В Исландии началась эвакуация из-за извержения вулкана
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
Кит вынырнул из воды и обрушился на лодку у Портсмута в США. Видео Общество, 02:12
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 01:53
ТАСС связал приезд следователей в «Патриот» с хищением 40 млн руб. Политика, 01:52
В Йеллоустонском национальном парке взорвался гейзер. Видео Общество, 01:33
В парламенте Берлина предложили отобрать принадлежащие России дома Политика, 01:10
Якушев заявил о необходимости «Единой России» усилить «работу с землей» Политика, 01:03
На Украине сообщили о масштабном пожаре в Николаеве и угрозе детонации Политика, 01:00
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Харрис опередила Трампа в первом опросе после выхода Байдена из гонки Политика, 00:53
В Грайвороне дрон ВСУ сбросил взрывное устройство у многоквартирного дома Политика, 00:53
В Польше исключили принятие Украины в ЕС без решения по Волынской резне Политика, 00:36
В Испании приговорили пенсионера, пославшего бомбу в посольство Украины Политика, 00:08
Приложение Avito вернулось в AppStore Технологии и медиа, 00:08
«Единая Россия» начала оценку портфеля партийных проектов Политика, 00:00
Левые партии во Франции выдвинули кандидата на пост премьера Политика, 23 июл, 23:50