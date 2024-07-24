В Йеллоустонском национальном парке взорвался гейзер. Видео
В Йеллоустонском национальном парке в США произошел мощный гидротермальный взрыв, напугавший посетителей. Из гейзера вырвался поток грязи и камней, а столб пара взмыл высоко в небо и быстро заволок место извержения.
Как уточнила пресс-служба парка, часть достопримечательности под названием Biscuit Basin временно закрыли для посетителей после взрыва гейзера. Она будет открыта когда сотрудники признают ее безопасной. «Никакие другие данные мониторинга не показывают изменений в районе Йеллоустоуна», — отметили в пресс-службе. Взрыв не отразился на вулканической системе.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Йеллоустонский национальный парк находится на территории американских штатов Вайоминг, Монтана и Айдахо. В нем находятся многочисленные гейзеры и другие геотермические объекты, а также самая большая вулканическая система Северной Америки — йеллоустонская кальдера, образовавшаяся в результате извержения 630 тыс. лет назад.
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