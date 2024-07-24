Ефимов сообщил о новом деловом квартале по программе КРТ в районе Беговой

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

Столичные власти утвердили реорганизацию двух неэффективно используемых участков общей площадью 0,55 га в Беговом районе Москвы (САО). Редевелопментом по программе комплексного развития территорий (КРТ) займется назначенный городом оператор, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о территории вокруг Бумажного проезда, которая на западе ограничена улицей Правды, а на востоке — Алексеевской соединительной веткой, по которой сейчас проходят два маршрута городской электрички (МЦД-1 и МЦД-4). К северу же располагается Третье транспортное кольцо и площадь Савеловского вокзала. Тем самым, участки, занятые сейчас устаревшими сооружениями, имеют хорошую транспортную доступность.

По оценке вице-мэра Ефимова, вложения в реорганизацию этих территорий превысят 5,8 млрд руб., тогда как ежегодная прибыль городского бюджета после его реализации составит почти 226 млн руб. Кроме того, в течение четырех лет на этих площадках построят современное деловое пространство, что позволит создать более 500 новых рабочих мест.

Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что на участках в Бумажном проезде и на улице Нижняя Масловка планируют возвести в совокупности почти 18 тыс. кв. м объектов административно-офисного назначения, а территория будет благоустроена.

Столичная программа комплексного развития территорий (КРТ) подразумевает реорганизацию неэффективно используемых участков и бывших промзон в современные кварталы с недвижимостью различного назначения. Задача — вернуть обширные территории в экономический оборот города. К настоящему дню в программу КРТ Москвы входит 236 проектов на разных этапах реализации. Общая площадь этих участков превышает 3,1 тыс. га.