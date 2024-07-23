В Пушкино женщина сломала ногу в трех местах из-за высоких каблуков

Фото: пресс-служба Минздрава Московской области

В подмосковном Пушкино молодая женщина сломала ногу в трех местах в результате падения на улице: один из 12-сантиметровых каблуков ее туфель попал в ямку на асфальте. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.

Пострадавшая, женщина 30 лет, обратилась в отделение травматологии Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова. После обследования врачи диагностировали перелом ноги сразу в трех местах — оскольчатый перелом костей голени, большой берцовой и малой берцовой костей.

«Под спинальной анестезией мы провели остеосинтез, то есть сращение обломков костей, чтобы правильно их закрепить использовали штифты и винты. <...> На поврежденную ногу пациентка смогла наступать вечером уже в день операции», — рассказал травматолог-ортопед Александр Первухин.

Женщину уже выписали из больницы на амбулаторное лечение. Через год ей предстоит еще одна операция для удаления всех металлоконструкций.

Подмосковный минздрав от имени врачей предупредил об опасности обуви на высоких каблуках. Медики считают, что для повседневной ходьбы на улицах высота каблуков должна быть не более 5 см, а высокие шпильки подходят для торжественных мероприятий. Причем не только из-за опасности ходьбы на таких каблуках, а также из-за вреда, который они наносят женскому здоровью.

Ортопеды советуют вовсе отказаться от слишком тесной, с высокими тонкими каблуками и без поддержки сводов стопы обуви лучше. Для здоровья и комфорта стоп лучше выбирать обувь с низким и устойчивым каблуком или вовсе без него, обеспечивающую хорошую поддержку и имеющую достаточно места для пальцев.

В феврале 2024 года жительница Тюменской области сломала ребра знакомому мужчине каблуками туфель за то, что тот назвал ее курицей. По итогу она получила 2,5 года условного срока, а еще обязалась пройти лечение у нарколога.