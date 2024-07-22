Ракова анонсировала открытие в Москве выставки среднего профобразования

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет в Гостином дворе с 1 августа по 8 сентября, станет площадкой технологий и инноваций в отраслях социальной сферы, в том числе и образования. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, посетители экспозиции смогут протестировать профессии будущего, вступить в схватку с искусственным интеллектом, сдать демоверсию вступительных экзаменов. Кроме того, на этом мероприятии можно будет познакомиться с 170 популярными направлениями столичных колледжей.

«Современные колледжи — это прогрессивные образовательные центры, где студенты получают актуальные знания и реализуют смелые идеи, — подчеркнула вице-мэр. — Передовые лаборатории, сотрудничество с ведущими компаниями и практическое обучение превращают колледжи в инновационные площадки, и именно это мы хотим показать гостям форума».

Анастасия Ракова отметила, что в выставочном пространстве «Проспект знаний» и «Квартал профессий» гости смогут ознакомиться с востребованными IT-специальностями, узнать, кто такие цифровые лингвисты и генные инженеры съедобных технологий, зачем эмоциям собственный дизайнер и куда пойти учиться, чтобы стать молекулярным диетологом или киберследователем. Там же школьники и их родители смогут узнать все необходимое о поступлении в столичные колледжи.

По мнению заммэра, одним из ключевых направлений в трансформации среднего образования в Москве является взаимодействие с ведущими работодателями города и модернизация учебных программ. Такой подход позволяет не только идти в ногу со временем, но и гарантировать будущим специалистам трудоустройство в лучших компаниях столицы.