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Ликсутов оценил экономию пассажиров от бесплатных пересадок на МЦД

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Новости Москвы
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

С момента запуска третьего и четвертого направлений Московских центральных диаметров (МЦД-3 и МЦД-4) пассажиры совершили 36 млн бесплатных пересадок на метро, МЦК и обратно, что позволило им сэкономить более 1,9 млрд руб. на оплате проезда. Об этом в официальном телеграм-канале столичного дептранса сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, столичные власти интегрировали МЦД в транспортную систему столицы по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Это позволяет осуществлять бесплатные пересадки не только с диаметров на метро и МЦК, но и между разными направлениями МЦД. «Благодаря этому москвичи экономят на ежедневных поездках до 49%, а жители Московской области — до 72% своих средств», — уточнил вице-мэр.

Отметим, что бесплатная пересадка действует в течение 90 минут с момента первого входа. На некоторых маршрутах МЦД можно совершить бесплатную пересадку в течение 120 минут. В частности, на МЦД-3 увеличено время на пересадку для пассажиров, следующих от станций Ипподром и Раменское до Ховрино, Лихоборы и Петровско-Разумовской, а также на перегоне между Зеленоград-Крюково и Вешняки, Выхино и Косино.

На МЦД-4 осуществить бесплатную пересадку в течение двух часов можно на следующих направлениях:

  • от станции Железнодорожная до станции Аминьевская;

  • от станций Апрелевка и Победа до станций Чухлинка, Нижегородская, Серп и Молот, а также Курская;

  • от станций Кокошкино и Толстопальцево до станций Чухлинка и Нижегородская;

  • от станции Лесной Городок до станции Чухлинка;

  • от станций Крекшино и Санино до станций Чухлинка, Нижегородская, а также Серп и Молот.

Заммэра Ликсутов напомнил, что для того, чтобы воспользоваться бесплатной пересадкой, пассажиру нужно оплатить проезд удобным способом: «Тройкой» (в том числе и виртуальной), банковской картой, телефоном или по биометрии. Далее нужно использовать тот же способ оплаты при пересадке на метро или на МЦК. При этом нужно обязательно приложить карту на входе и выходе со станции.

Теги
городской транспорт Москва Максим Ликсутов транспортная система
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