В Госдуме предложили взыскивать долги по ЖКУ через нотариусов

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Законопроект о взыскании задолженностей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) с помощью исполнительной надписи нотариуса и без обращения в суд внесут на рассмотрение в Госдуму 22 июля, сообщают газеты «Ведомости» и «Известия».

Согласно документу, нотариус будет использовать исполнительную надпись для взыскания долгов, если в данных единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) должник указан как собственник или пользователь квартиры, в которой возникла задолженность. Нотариусы смогут получать необходимые сведения о должниках из государственных информационных систем.

Исполнительная надпись — это специальная отметка нотариуса на договоре, дающая право кредитору принудительно взыскать деньги или имущество с должника, который уклонялся от возврата долга, без обращения в суд. Получив исполнительную надпись, кредитор может сразу же идти к судебным приставам и не тратить лишнее время и деньги на судебные разбирательства.

Перед реализацией исполнительной надписи должника уведомят о поступившем требовании взыскателя и предоставят ему срок для погашения долга.

Авторы инициативы заявили, что проблема неплатежей по квитанциям «всегда была очень болезненной для предприятий ЖКХ». Долги россиян за коммуналку по итогам 2023 года составили 1,68 трлн руб., а по состоянию на 1 апреля 2024 года объем задолженности вырос до 1,77 трлн руб. По информации депутатов, только в 2022 году судами рассмотрено с вынесением решения по существу 25 млн дел об оплате ЖКУ.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов, его заместители Владимир Кошелев и Светлана Разворотнева и другие депутаты.