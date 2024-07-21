 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Главные моменты президентства Байдена. Видео

Главные моменты президентства Байдена
Сюжет
Выборы президента США

Главные моменты президентства Байдена. Видео
Video

Джо Байден победил на выборах президента США в 2020 году, обогнав своего предшественника Дональда Трампа. Он принес присягу и стал 46-м президентом США 21 января 2021 года. Пост вице-президента заняла Камала Харрис, став первой в истории США женщиной на этой должности. Байден намеревался переизбираться на второй срок в 2024 году, однако решил выйти из гонки 21 июля. Он назвал своим преемником Харрис.

Главное для большого бизнеса
СберПро Исследование

Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня

СберПро Интересное

Трудности найма. Как подбирают  и удерживают производственный персонал

СберПро АПК

Как российские производители ищут путь к сердцу потребителя

СберПро Промышленность

Тренды производства  и торговли минеральными удобрениями

СберПро Интересное

Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации

СберПро Бизнес

На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности

СберПро Промышленность

Живой организм.  Кто и зачем развивает биотехнологии  в России

СберПро Интересное

Четыре кита цифровизации.  На что делают ставку компании-лидеры

СберПро Интересное

Фактор успеха.  От чего зависят результаты цифровой трансформации

СберПро Главное

Кейсы лидеров бизнеса. Мнение ведущих экспертов. Актуальные тренды  в отраслях экономики

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Джо Байден США
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Байден отказался от борьбы с Трампом. Спецэфир РБК
Политика
Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки
Политика
Володин оценил выход Байдена из гонки и предложил привлечь его к ответу
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 июля
EUR ЦБ: 96,04 (-0,06) Инвестиции, 19 июл, 17:32 Курс доллара на 20 июля
USD ЦБ: 88,02 (+0,15) Инвестиции, 19 июл, 17:32
Харрис решила вступить в борьбу за пост президента вместо Байдена Политика, 23:43
NYT узнала, что происходило в штабе Байдена перед выходом из гонки Политика, 23:15
Обама не стал поддерживать никого из возможных кандидатов вместо Байдена Политика, 23:09
AP рассказало о судьбе денег, собранных штабом Байдена Политика, 23:07
Джо Байден вышел из президентской гонки. Главное Политика, 22:59
Маск счел поддержанного Байденом кандидата в президенты марионеткой Политика, 22:56
Чета Клинтон поддержала нового кандидата от демократов на смену Байдену Политика, 22:32
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Лидер демократов в сенате объяснил решение Байдена о выходе из гонки Политика, 22:30
Главные моменты президентства Байдена. Видео Политика, 22:15
Республиканцы потребовали от Байдена покинуть пост президента немедленно Политика, 22:13
Байден отказался от борьбы с Трампом. Спецэфир РБК Политика, 22:06
Кремль отреагировал на выход Байдена из президентской гонки Политика, 22:01
«Краснодар» не смог обыграть «Ахмат» в первом туре чемпионата России Спорт, 21:58
«Химки» сыграли вничью с дебютантом РПЛ, не забив два пенальти Спорт, 21:56