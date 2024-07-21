Главные моменты президентства Байдена. Видео

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Джо Байден победил на выборах президента США в 2020 году, обогнав своего предшественника Дональда Трампа. Он принес присягу и стал 46-м президентом США 21 января 2021 года. Пост вице-президента заняла Камала Харрис, став первой в истории США женщиной на этой должности. Байден намеревался переизбираться на второй срок в 2024 году, однако решил выйти из гонки 21 июля. Он назвал своим преемником Харрис.