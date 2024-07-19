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Ликсутов рассказал о планах увеличить трамвайный пассажиропоток до 1 млн

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Новости Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

Модернизация и развитие трамвайной инфраструктуры в Москве создают для горожан новые удобные маршруты, интегрируя трамвай в рельсовый каркас города. Это отражается и на росте пассажиропотока. По прогнозам столичных властей, к 2030 году трамваем в городе будут пользоваться 1 млн человек в сутки — это вдвое выше, чем в 2023 году, и на треть больше, чем сейчас, летом 2024-го. Об этом рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Согласно транспортной стратегии, которую утвердил мэр Москвы Сергей Собянин, к 2030 году будут построены и восстановлены сразу несколько востребованных трамвайных линий в разных районах Москвы, а количество пассажиров трамвая достигнет 1 млн в день», — сообщил вице-мэр.

Из актуальных проектов — восстановление путей на Трифоновской улице неподалеку от станции метро «Рижская». По оценкам дептранса Москвы, работы там сейчас завершены почти на 30%, запустить здесь движение трамваев с пассажирами планируется уже в 2025 году. Из ближайших задач по развитию трамвайной сети — запуск движения по проспекту Академика Сахарова и по улице Сергия Радонежского.

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трамвай трамваи транспортная система Максим Ликсутов Москва
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