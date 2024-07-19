Жители центральной части Одессы остались без воды из-за аварии

Жители центральной части Одессы остались без водоснабжения из-за прорыва трубы, сообщил мэр Геннадий Труханов.

«Без водоснабжения остаются жители Приморского района (включая центральную часть города) и некоторые прилегающие к Приморскому району улицы, Хаджибейского и Киевского районов (там возможно снижение давления)», — написал он в телеграм-канале.

По словам мэра, причиной стало повреждение чугунной водопроводной трубы. Труханов отметил, что такой вид труб чувствителен к перепадам температуры. К ремонтным работам привлекли все бригады аварийных служб местного водоканала. Ожидается, что подачу воды восстановят до 12:00 (совпадает с мск) 19 июля.

На всей территории Украины в последние дни держится жара. На юге страны температура воздуха достигает плюс 40 градуса.