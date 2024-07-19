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Умер актер и комик Боб Ньюхарт

Боб Ньюхарт в 2007 году
Боб Ньюхарт в 2007 году (Фото: Fred Prouser / Reuters)

Американский актер и комик Боб Ньюхарт умер в возрасте 94 лет, сообщает CNN со ссылкой на его представителя Джерри Дигни.

Артист скончался 18 июля в Лос-Анжелесе после серии непродолжительных болезней. Дигни назвал уход Ньюхарта «концом эпохи в комедии».

Сначала Ньюхарт работал бухгалтером и писал рекламные тексты. Известность ему принес концертный альбом The Button-Down Mind of Bob Newhart, который вышел в 1960 году и больше трех месяцев продержался на первом месте в чарте Billboard. За этот альбом Ньюхарт получил премию «Грэмми» в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучший альбом года».

Ньюхарта девять раз номинировали на «Эмми». Он получил эту премию в 2013 году как «Лучший приглашенный актер в комедийном сериале» за эпизодическую роль в ситкоме «Теория большого взрыва». Позднее Ньюхарт сыграл в эпизодах приквела сериала «Детство Шелдона», а также в «Отчаянных домохозяйках». Ньюхарт вел собственное шоу на NBC, а также более 80 раз заменял ведущего Tonight Show Джонни Карсона.

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«Теория большого взрыва» США комик
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