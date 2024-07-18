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Военная операция на Украине ,  
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Алаудинов посулил «суровые выводы» из-за авто чеченца на пляже Мариуполя

Алаудинов: в отношении проехавшего по пляжу Мариуполя чеченца сделают выводы
Сюжет
Военная операция на Украине
Апты Алаудинов
Апты Алаудинов (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Поведение проехавшего по городскому пляжу в Мариуполе чеченца получит надлежащую оценку, будут сделаны суровые выводы, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в телеграм-канале.

Ранее Mash опубликовал видео, на кадрах которого семья из Чечни паркует свой внедорожник на пляже в Мариуполе. По данным издания, посетители зоны отдыха попросили убрать машину, в ответ водитель устроил драку. Владелец автомобиля является учредителем строительной фирмы ООО «Вокстрой» из Грозного, его машина записана на мать, сообщает Mash.

«Как командир интернационального спецназа «Ахмат» выражаю искренние извинения всем, кто был оскорблен и претерпел неудобства. <...> К сожалению, среди представителей любой национальности есть и хорошие, и плохие люди», — написал Алаудинов.

По словам командира «Ахмата», в подобном конфликте не мог бы участвовать человек, вернувший из зоны военной операции. Поведение водителя автомобиля не соответствует принятой в Чечне концепции развития, добавил он.

Также Алаудинов призвал пользователей соцсетей «не прибегать к некорректным обобщениям по национальным признакам».

«Недостойное поведение отдельных лиц часто становится причиной обвинений целых групп населения или наций. Подобное понимание сути вещей в корне неверно и не способствует созданию условий по недопущению их впредь», — резюмировал он.

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Теги
Мариуполь Чечня Апты Алаудинов Военная операция на Украине
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