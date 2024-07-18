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Минцифры ответило на сообщения о кражах квартир через «Госуслуги»

Минцифры опровергло возможность кражи квартир через «Госуслуги»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Сообщения о возможной краже квартиры мошенниками на портале «Госуслуги» ложные, сообщила пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на «Госуслугах», — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость», — прокомментировали в Минцифры.

Накануне юрист в сфере недвижимости Ирина Нигматуллина рассказала изданию «Газета.ru», что мошенники могут провести сделку по продаже квартиры через портал госуслуг, завладев электронной цифровой подписью владельца.

«Как правило, цифровой подписью удается завладеть при помощи методов социальной инженерии, когда владелец недвижимости сам открывает доступ к данным кому-то или оставляет их где-то», — объяснила юрист.

При этом для махинаций с недвижимостью иметь доступ к цифровой подписи недостаточно, нужно также получить доступ к документам — паспорту, СНИЛС, ИНН, отметила Нигматуллина. Однако сканы этих документов, по ее словам, можно найти в базах данных, которые продаются в интернете.

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Недвижимость
Фото:Shutterstock

В Минцифры уточнили, что через портал можно лишь подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности, а решение о регистрации недвижимости принимается только после тщательной проверки оснований.

Что касается электронной подписи, ее, как отметили в министерстве, подделать невозможно. Для выпуска сертификата такой подписи на устройстве нужно ввести логин, пароль от «Госуслуг», пройти двухфакторную аутентификацию. «Затем нужно дополнительно подтвердить номер телефона, придумать сложный восьмизначный пароль и обязательно подтвердить личность с помощью загранпаспорта, биометрии или очно», — добавили в ведомстве.

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Теги
Минцифры Госуслуги кража квартирная кража мошенники
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