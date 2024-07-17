В «Сириусе» загорелась кровля недостроенного концертного зала. Видео
На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае загорелись строительные материалы на крыше здания на улице Чемпионов, сообщила пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю. Пожар вспыхнул в строящемся концертном зале.
В МЧС уточнили, что огонь охватил 50 кв. м. Возгорание локализовали, никто не пострадал, добавили в ведомстве. В тушении огня участвуют 45 человек и 15 единиц техники.
«РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации «Сириуса» пишет, что оплавились панели навесного фасада, повреждений внутри самого зала нет.
Строительство этого комплекса началось в сентябре 2020 года. В нем будет 1,2 тыс. зрительских мест, а общая площадь здания составит 33 тыс. кв. м.
Федеральная территория «Сириус» расположена в Имеретинской низменности. Ее основа — одноименный образовательный центр. После окончания XXII зимних Олимпийских игр президент Владимир Путин предложил сформировать на базе олимпийской инфраструктуры центр по отбору и углубленной подготовке талантливых детей в области естественных наук, искусства и спорта. В образовательном центре «Сириус» круглый год проходят обучение лучшие школьники со всей страны, а также их педагоги и наставники.
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