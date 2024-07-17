В «Сириусе» загорелась кровля недостроенного концертного зала. Видео

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На федеральной территории «Сириус» в Краснодарском крае загорелись строительные материалы на крыше здания на улице Чемпионов, сообщила пресс-служба главка МЧС по Краснодарскому краю. Пожар вспыхнул в строящемся концертном зале.

В МЧС уточнили, что огонь охватил 50 кв. м. Возгорание локализовали, никто не пострадал, добавили в ведомстве. В тушении огня участвуют 45 человек и 15 единиц техники.

«РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу администрации «Сириуса» пишет, что оплавились панели навесного фасада, повреждений внутри самого зала нет.

Строительство этого комплекса началось в сентябре 2020 года. В нем будет 1,2 тыс. зрительских мест, а общая площадь здания составит 33 тыс. кв. м.