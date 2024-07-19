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Национальные проекты ,  
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Как федеральный проект помогает развитию российской металлургии

Образование Занятость и труд
Фото: Николай Чикичу / РИА Новости
Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Ежегодно в третье воскресенье июля в России отмечается День металлурга — в 2024 году он приходится на 21 июля. Профессиональный праздник объединяет сталеваров, прокатчиков, литейщиков, работников ГОКов и многих других специалистов этой сферы. Продукция российской металлургии востребована сейчас самыми разными отраслями экономики — энергетической, транспортной, строительной, АПК и так далее. Металлургия нуждается в квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием (СПО). Помочь получить его и найти затем работу в отрасли помогают кластеры «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет».

Он реализуется в тесной связке с национальным проектом «Образование» — так, студенты проходят обучение в современных мастерских, оборудованных по этому нацпроекту. Всего к лету 2024 года функционируют 18 образовательно-производственных кластеров, до конца года их станет уже 24.

Обучение молодых специалистов по федеральному проекту «Профессионалитет» проводится на местах, то есть в 12 регионах страны, где имеется крупное металлургическое производство. Это напрямую связано с одной из ключевых задач «Профессионалитета» — адресной подготовкой кадров для нужд определенных компаний с последующим трудоустройством выпускников.

Благодаря взаимодействию образовательных организаций и работодателей-партнеров студенты уже во время обучения погрузятся в корпоративную культуру будущего работодателя, пройдут практику непосредственно на производстве. Так, кластеры «Металлургия» сотрудничают с такими компаниями и предприятиями, как «Северсталь», «Русал», Загорский трубный завод, подразделениями НЛМК и ТМК и многими другими.

Как отмечает вице-президент компании «Русал» Елена Безденежных, восстановление и развитие производственного сектора экономики требует большого количества квалифицированных специалистов технической направленности, и уже сейчас кадровый голод испытывают 70% российских компаний. «Сегодня более половины выпускников девятых классов выбирают систему СПО как старт карьерного пути. Сейчас в колледжах, которых насчитывается 3,5 тыс., учатся около 4 млн студентов. А за два неполных года с момента запуска проекта «Профессионалитет», где действуют 370 образовательных кластеров, через них прошли порядка 1,35 млн человек», — сообщила Безденежных. По ее словам, «Русал» стал одним из первых партнеров федерального проекта, и в 2022 году запустил в Свердловской области пилотный кластер, чей опыт впоследствии переняли при создании подобных образовательных площадок в Сибири.

«Профессионалитет» является примером государственно-частного партнерства между колледжами и потенциальными работодателями, которое состоит в том числе в совместной профориентационной работе. К примеру, это проведение дней открытых дверей, экскурсий на производство и так далее. Всего же в «Профессионалитете» участвуют уже свыше 1250 колледжей и более 1800 опорных предприятий-работодателей в 79 регионах страны. Помимо металлургии кластеры созданы по направлениям машиностроения, легкой промышленности, железнодорожного транспорта, химической и лесной отраслей и ряда других. По плану, к 2026 году к «Профессионалитету» присоединятся все регионы России, а к 2030 году проект охватит 100% профессиональных образовательных организаций.

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нацпроекты профессиональное образование металлургия
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