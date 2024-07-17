Легендарный московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии

Клуб «Пропаганда» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Известный московский клуб «Пропаганда» закрывается после 27 лет существования, сообщили в телеграм-канале заведения.

По информации владельцев клуба, он прекратит работу в конце июля, до того времени в нем запланированы несколько вечеринок.

«За эти годы мы пережили множество ярких и радостных моментов, реализовали массу интересных проектов, танцевали под музыку мировых звезд и открывали свои собственные таланты», — напомнили в клубе.

Там отметили, что «Пропаганда» гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества».

В прошлом году клуб сообщил об отмене «Четвергов Санчеса» — хаус-вечеринок, проходивших практически еженедельно 25 лет подряд.

Клуб «Пропаганда» был открыт в 1997 году, в настоящий момент он является одним из старейших московских клубов — «ровесником клубной культуры столицы». Он находится в центре города в Большом Златоустинском переулке.