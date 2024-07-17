Легендарный московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии
Известный московский клуб «Пропаганда» закрывается после 27 лет существования, сообщили в телеграм-канале заведения.
По информации владельцев клуба, он прекратит работу в конце июля, до того времени в нем запланированы несколько вечеринок.
«За эти годы мы пережили множество ярких и радостных моментов, реализовали массу интересных проектов, танцевали под музыку мировых звезд и открывали свои собственные таланты», — напомнили в клубе.
Там отметили, что «Пропаганда» гордится тем, что смогла стать площадкой для самовыражения и творчества».
В прошлом году клуб сообщил об отмене «Четвергов Санчеса» — хаус-вечеринок, проходивших практически еженедельно 25 лет подряд.
Клуб «Пропаганда» был открыт в 1997 году, в настоящий момент он является одним из старейших московских клубов — «ровесником клубной культуры столицы». Он находится в центре города в Большом Златоустинском переулке.
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации