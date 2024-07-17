Жители в Омске катаются на водопадах в подземном переходе. Видео
В Омске после сильного ливня затопило улицы, в одном из переходов образовался мощный водопад, и местные жители нашли ему применение — катаются по ступенькам, как в аквапарке. Дождем затопило почти десяток улиц, пишет местное издание «Омсинформ».
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