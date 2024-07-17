Ефимов рассказал о градостроительной экспозиции на форуме «Москва 2030»

Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030», который пройдет в российской столице с 1 августа по 8 сентября 2024 года отдельную экспозицию представит Градостроительный комплекс Москвы. Она будет размещаться в концертном зале парка «Зарядье» и получит наименование «Город будущего». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На экспозиции будут представлены как планы столичных градостроителей на ближайшие годы, так и уже реализованные в недавнее время объекты. Среди последних — масштабные транспортные проекты (БКЛ и МСД), обновление социальной инфраструктуры, жилого фонда, благоустройство городских улиц и другое.

По оценкам вице-мэра Ефимова, в последние годы городские власти вложили в развитие инфраструктуры около 3 трлн руб., при этом возврат инвестиций составил уже 4 трлн руб., а до 2035 года московский бюджет получит уже более 15 трлн руб. При этом основные расходы берут на себя частные инвесторы — их вложения в указанные проекты составили около 14 трлн руб.

Экспозиция Градостроительного комплекса Москвы в «Зарядье» будет иметь и интерактивную часть. К примеру, посетители смогут возводить здания на компьютерном макете столицы, принять участие в иммерсивном спектакле, увидеть современную строительную технику и многое другое.