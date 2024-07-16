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Общество ,  
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Нашествие медуз в Крыму. Видео

Нашествие медуз в Крыму. Видео
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Медузы заполонили побережье мыса Тарханкут на западе Крыма, сообщает «Первый Севастопольский».

Как отмечает издание, в этом году медузы прибыли на несколько недель раньше обычного. В Черном море обитают два вида медуз — белые (аурелии) и синие (корнероты), они не представляют смертельной опасности для человека.

Эксперты дали советы, как обезопасить себя от медуз в Азовском море
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Фото:Любовь Александрова / РИА Новости

Медуза выстреливает стрекательные клетки — книдоциты, в которых есть полость с токсическим веществом. В случае получения ожога нужно приложить лед и обратиться к врачу, советуют эксперты. У некоторых людей при контакте с медузами может возникнуть аллергическая реакция в виде покраснения, отека, зуда, появления пятен на теле.

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Крым медуза Черное море
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