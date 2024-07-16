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На форуме-фестивале «Москва 2030» расскажут об экономике столицы

Заммэра Багреева: на форуме «Москва 2030» расскажут об экономике столицы
Сюжет
Новости Москвы
Мария Багреева
Мария Багреева (Фото: пресс-служба КЭПиИЗО Москвы)

С 1 августа по 8 сентября 2024 года более чем на 30 площадках по всей столице будет проходить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». В рамках него отдельная экспозиция будет посвящена развитию городской экономики. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Павильон «Экономика Москвы» будет располагаться на площадке в Лужниках. Он станет своего рода интерактивным цифровым пространством, где посетители смогут в буквальном смысле оказаться внутри столичной экономики, изучить то, как она работает. Кроме того, на других площадках фестиваля по всему городу пройдут открытые лекции по экономике: к примеру, по темам создания своего бизнеса, личных финансов, налогов, инновационных технологий и так далее.

Как напомнила вице-мэр Багреева, Москва формирует пятую часть российской экономики. «И поэтому мы хотим напомнить, что экономика столицы создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает, — добавила она. — Для ее развития важен вклад каждого жителя нашего города, а ее достижения — это достижения каждого из нас».

Кроме того, в рамках проекта запланировано несколько тематических дней. Один из них будет обращен к студентам-экономистам столичных вузов — они смогут пообщаться с известными экономистами и столичными предпринимателями, принять участие в экономических дебатах. Для самих же бизнесменов будет организован День производительности труда и наставничества, в рамках которого будут награждены победители ежегодного конкурса «Лучшие практики наставничества Москвы».

Наконец, культурная программа проекта будет представлена пешеходными экскурсиями на экономическую тематику: всего запланировано пять маршрутов, задача которых — рассказать о городских достопримечательностях через призму экономического развития Москвы. Экскурсии будут проводиться по выходным дням.

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