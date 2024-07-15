В Москве спасли собаку, два дня просидевшую на балконе

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Спасатели освободили собаку, которую хозяева бросили без еды и воды на балконе квартиры в Москве, сообщило МЧС России.

Жильцы дома по улице Академика Бакулева в районе «Теплый стан» пожаловались на непрерывный скулеж и лай. Специалисты центра «Лидер» и полицейские пробрались через соседнюю квартиру к псу и вытащили его, передав через перегородку между балконами. Сейчас животное в безопасности.

Сотрудники полиции выясняют, почему собака оказалась в такой ситуации и кто в этом виноват.