В Москве спасли собаку, два дня просидевшую на балконе
Спасатели освободили собаку, которую хозяева бросили без еды и воды на балконе квартиры в Москве, сообщило МЧС России.
Жильцы дома по улице Академика Бакулева в районе «Теплый стан» пожаловались на непрерывный скулеж и лай. Специалисты центра «Лидер» и полицейские пробрались через соседнюю квартиру к псу и вытащили его, передав через перегородку между балконами. Сейчас животное в безопасности.
Сотрудники полиции выясняют, почему собака оказалась в такой ситуации и кто в этом виноват.
Статья 8.52 Кодекса об административных правонарушениях за несоблюдение требований к содержанию животных предполагает штраф от 15 до 30 тыс. руб.
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