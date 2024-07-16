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Ликсутов заявил о росте числа оплат картами банков в метро и МЦК

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Ликсутов заявил о росте оплат проезда банковской картой на турникетах метро и МЦК.

За первое полугодие 2024 года в столичном метро и МЦК было совершено более 151 млн проходов через турникет с оплатой по банковским картам. Это почти на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его мнению, существенный рост популярности такого вида оплаты связан с его удобством: пассажирам не надо подходить к кассам или автоматам по продаже билетов. «По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы внедряем в городском транспорте разнообразные платежные инструменты, чтобы москвичи могли выбрать наиболее удобные для себя», — добавил Ликсутов.

В феврале 2023 года в столичном транспорте завершилось обновление около 4 тыс. турникетов, и сейчас на каждом турникете Московского метрополитена и МЦК можно оплатить проезд банковской картой.

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Теги
Московский метрополитен транспорт Максим Ликсутов Москва
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