Дело о мошенничестве экс-замглавы Минсельхоза Бажанова поступило в суд
В Тверской суд Москвы поступило уголовное дело против бывшего замминистра сельского хозяйства и основателя воронежского холдинга «Маслопродукт» Алексея Бажанова, следует из картотеки инстанции.
Его обвиняют в мошенничестве в сфере кредитования, мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы и отмывании денежных средств, полученных преступным путем — ч. 4 ст. 159.1, ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 174.1 Уголовного кодекса.
Как уточняет «Коммерсантъ», дело рассмотрят заочно. Бажанов в разговоре с изданием заявил о готовности отстаивать свою невиновность. По версии МВД, экс-чиновник организовал схему вывода 1,125 млрд руб., предоставленных государственным «Росагролизингом» на закупку оборудования для завода «Маслопродукта», пишет «Ъ».
Бажанову 49 лет. В 2000 году он основал в Воронежской области группу компаний по производству растительного масла «Маслопродукт».
В 2009–2010 году Бажанова занимал пост замглавы Минсельхоза. В 2013 году его задержали по обвинению в мошенничестве, он провел несколько месяцев под арестом, а после выхода на свободу уехал в Лондон. Бажанов объявлен в международный розыск.
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