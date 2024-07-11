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Путин приехал в комплекс «Ораниенбаум» в Петергофе

Путин приехал в комплекс «Ораниенбаум» в Петергофе
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Президент России Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург посетил «Ораниенбаум» — дворцово-парковый комплекс XVIII века на берегу Финского залива, сообщила пресс-служба Кремля.

Комплекс — часть музея-заповедника «Петергоф», который вместе с главой государства посетили министр культуры России Ольга Любимова, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

В середине июня для посетителей открылся Китайский дворец, входящий в ансамбль «Ораниенбаума». Реставрация на его территории длилась 20 лет.

Китайский дворец в музее-заповеднике «Петергоф»

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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