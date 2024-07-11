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В Коломне трое любителей шашлыков ограбили магазин. Видео
В Коломне трое любителей шашлыков ограбили магазин и ушли отдыхать в парк
В подмосковной Коломне трое мужчин зашли в супермаркет, набрали мяса для шашлыков, алкоголя, а также взяли с полки мангал. Не оплатив товары, они ушли отдыхать в соседний парк «Сосновый бор». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного управления Росгвардии.
Всех троих зафиксировали видеокамеры, и вскоре они были задержаны в соседнем парке.
Один из грабителей попытался бежать, но получил ранения при попытке преодолеть забор. Его пришлось госпитализировать.