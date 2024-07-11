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Умер сыгравший мальчика в сериале «Альф» актер Бенджи Грегори

Бенджи Грегори в роли Брайана Таннера в сериале &laquo;Альф&raquo;
Бенджи Грегори в роли Брайана Таннера в сериале «Альф» (Фото: Alien Productions)

Сыгравший мальчика Брайана Таннера в сериале «Альф» американский актер Бенджи Грегори умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщают порталы Deadline и TMZ.

Смерть Грегори подтвердили в офисе судмедэксперта округа Марикопа (штат Аризона). По данным TMZ, тело актера нашли в его машине на парковке в городе Пеория в штате Аризона. В автомобиле также обнаружили мертвую собаку артиста.

Сестра актера Ребекка рассказала TMZ, что ее брат страдал депрессией, биполярным расстройством, он часто не мог спать по несколько дней.

Умерла известная по ролям в сериалах «Альф» и «Сайнфелд» Лиз Шеридан
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Фото:NBC / Getty Images

В конце 1980-х Грегори сыграл в сериале «Альф». Актер исполнил роль одного из двух детей семьи Таннеров, лучшего друга инопланетянина Альфа. Кроме того, артист сыграл в сериале «Сумеречная зона» и «Команда А».

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Альф сериал актер
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Умерла известная по ролям в сериалах «Альф» и «Сайнфелд» Лиз Шеридан
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В США умер актер из сериала «Альф»
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