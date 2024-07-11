Умер сыгравший мальчика в сериале «Альф» актер Бенджи Грегори

Бенджи Грегори в роли Брайана Таннера в сериале «Альф» (Фото: Alien Productions)

Сыгравший мальчика Брайана Таннера в сериале «Альф» американский актер Бенджи Грегори умер в возрасте 46 лет. Об этом сообщают порталы Deadline и TMZ.

Смерть Грегори подтвердили в офисе судмедэксперта округа Марикопа (штат Аризона). По данным TMZ, тело актера нашли в его машине на парковке в городе Пеория в штате Аризона. В автомобиле также обнаружили мертвую собаку артиста.

Сестра актера Ребекка рассказала TMZ, что ее брат страдал депрессией, биполярным расстройством, он часто не мог спать по несколько дней.

В конце 1980-х Грегори сыграл в сериале «Альф». Актер исполнил роль одного из двух детей семьи Таннеров, лучшего друга инопланетянина Альфа. Кроме того, артист сыграл в сериале «Сумеречная зона» и «Команда А».