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Ефимов сообщил о выделении 38 участков под инвестпроекты в Москве

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Новости Москвы
Владимир Ефимов
Владимир Ефимов (Фото: пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы)

За шесть месяцев 2024 года столичные власти предоставили инвесторам 38 участков земли площадью около 170 га для реализации масштабных инвестпроектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, этот показатель более чем в три раза превышает статистические данные 2023 года, когда в общей сложности город выделил инвесторам 53 га. По оценке вице-мэра на этих участках построят более 1,7 млн кв. м недвижимости, которая включит в себя учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты.

По информации главы департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего новых объектов появится на территории Троицкого и Новомосковского округов, где на 16 участках площадью 125 га планируют построить более 1 млн кв. м недвижимости в рамках реализации масштабных инвестпроектов.

В частности, в районе Коммунарка (ТиНАО) инвесторам предоставили три участка для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тыс. кв. м, на территории которых могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины. Кроме того, в рамках договора об аренде еще одного земельного участка в Коммунарке силами инвестора будет построен многофункциональный комплекс площадью 44 тыс. кв. м.

В Раменках город выделил участок для строительства центра дополнительного образования, в котором будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Общая площадь комплекса составит 4 тыс. кв. м.

Теги
Москва масштабный инвестпроект инвестор инфраструктура ТиНАО Владимир Ефимов
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