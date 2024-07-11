Ефимов сообщил о выделении 38 участков под инвестпроекты в Москве
За шесть месяцев 2024 года столичные власти предоставили инвесторам 38 участков земли площадью около 170 га для реализации масштабных инвестпроектов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, этот показатель более чем в три раза превышает статистические данные 2023 года, когда в общей сложности город выделил инвесторам 53 га. По оценке вице-мэра на этих участках построят более 1,7 млн кв. м недвижимости, которая включит в себя учреждения образования, спорткомплексы, коммерческие, промышленные и другие объекты.
По информации главы департамента городского имущества Максима Гамана, больше всего новых объектов появится на территории Троицкого и Новомосковского округов, где на 16 участках площадью 125 га планируют построить более 1 млн кв. м недвижимости в рамках реализации масштабных инвестпроектов.
В частности, в районе Коммунарка (ТиНАО) инвесторам предоставили три участка для возведения общественно-деловых центров общей площадью почти 300 тыс. кв. м, на территории которых могут разместиться офисы, отделения банков, кафе, рестораны и магазины. Кроме того, в рамках договора об аренде еще одного земельного участка в Коммунарке силами инвестора будет построен многофункциональный комплекс площадью 44 тыс. кв. м.
В Раменках город выделил участок для строительства центра дополнительного образования, в котором будут оказывать комплексную помощь в обучении и социализации воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ, а также жителей двух социальных домов. Общая площадь комплекса составит 4 тыс. кв. м.