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В Дагестане в отделе полиции умер задержанный

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Махачкале в отделении полиции умер мужчина, которого полиция задержала за нарушение общественного порядка, сообщил наблюдатель общественной комиссии Дагестана Шамиль Хадулаев.

Следственный комитет начал проверку, сообщили РБК в СУ СК России по Дагестану. Там указали, что мужчина умер в отделе полиции Советского района УМВД России 9 июля.

Шамиль Хадулаев в своем телеграм-канале сообщил, что задержанным оказался А. Джабраилов 1976 года рождения. Мужчина являлся участником специальной военной операции. Из сообщения Хадулаева следует, что мужчина начал вести себя неадекватно еще дома, «так как, предположительно, он был под наркотическими веществами».

Родителям не удалось успокоить мужчину, они и вызвали полицию. По информации Шамиля Хадулаева, задержанный сломал руку полицейскому. Скорая помощь, которая приехала в РОВД, констатировала смерть Джабраилова спустя 5–7 минут после его привода в отделение полиции.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу МВД Дагестана.

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