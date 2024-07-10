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Ракова сообщила о значительном росте числа абитуриентов колледжей Москвы

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Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В последние годы среднее профессиональное образование в столице набирает все большую популярность. В частности, за три недели приемной комиссии этого года абитуриенты подали уже более 65 тыс. заявлений, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. При этом работа приемной комиссии в самом разгаре, она продлится до 15 августа.

Вице-мэр отметила, что количество желающих поступить в колледж девятиклассников по сравнению с 2023 годом выросло в 2,5 раза. По ее словам, такая тенденция демонстрирует высокий спрос на получение прикладного образования. «Сейчас ребята более заинтересованы в том, чтобы получить практические знания и навыки в востребованной профессии с практически гарантированным трудоустройством к ведущим работодателям», — подчеркнула Ракова.

Отметим, что на данный момент большой популярностью у абитуриентов пользуются профессии и специальности в IT-отрасли. В частности, спросом пользуются профессии, связанные с информационными системами и программированием, обеспечением информационной безопасности, а также навыки системного администратора. Кроме того, внимание абитуриентов привлекают креативная индустрия (графический дизайнер, кино- и телепроизводство, художник по костюмам), сфера промышленности (эксплуатация БПЛА, мехатроника и робототехника, производство авиационных двигателей), отрасль гостеприимства (туризм, технологии индустрии красоты, поварское и кондитерское дело), а также финансы (банковское дело, торговое дело, экономика и бухучет).

Заммэра Ракова напомнила, что столичные власти занимаются трансформацией системы среднего профессионального образования (СПО) уже несколько лет. В рамках модернизации СПО специалисты создают современные программы обучения, производят масштабные усовершенствования инфраструктуры, а также выстраивают партнерство с ведущими работодателями.

Теги
среднее образование колледж Анастасия Ракова профессиональное образование
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