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Технологии и медиа ,  
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Новая европейская тяжелая ракета Ariane 6 стартовала в космос

С космодрома во Французской Гвиане запустили европейскую тяжелую ракету Ariane 6

Европейская тяжелая ракета Ariane 6 успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане, сообщило Европейское космическое агентство (ЕКА), которое курирует миссию, в соцсети Х (ранее Twitter).

Ракету запустили в 16:00 по местному времени (22:00 мск) 9 июля.

«Новое поколение семейства Ariane стартовало — успешно — и фактически восстановило европейский доступ к космосу», — заявил глава ЕКА Йозеф Ашбахер. «Первый запуск новой тяжелой ракеты происходит не каждый год; он происходит только раз в 20 или, может быть, в 30 лет», — добавил он.

По данным Financial Times, на заключительном этапе запуска у Ariane 6 возникла проблема с вспомогательной силовой установкой. В частности, пишет газета, верхнюю ступень ракеты не удастся вернуть на Землю, как это планировалось. Она продолжит вращаться вокруг нашей планеты в течение нескольких лет, после чего ее затянет в атмосферу Земли, где она частично сгорит.

Reuters сообщает, что из-за случившегося ракете не удалось вывести на орбиту последнюю партию полезной нагрузки — две капсулы, предназначенные для проверки условий выживания при возвращении в атмосферу. Это может послужить толчком к проведению инженерного расследования, пишет агентство.

Ашбахер однако заявил, что до конца года планируется провести второй пуск Ariane 6.

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В разработке Ariane 6 участвовали 13 стран Евросоюза, стоимость проекта составила более €4 млрд. Первый полет ракеты откладывался на протяжении нескольких лет из-за технических проблем, а также пандемии коронавируса и начала российской военной операции на Украине.

После запуска ракеты, в ночь на 10 июля, жители нескольких регионов России, Украины и Белоруссии сообщили, что заметили в небе светящийся объект.

Теги
Франция Европейское космическое агентство Европа ракета
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