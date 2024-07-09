Ликсутов сообщил статистику пассажиропотока на третьем диаметре
С начала 2024 года пассажиры третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили более 60 млн поездок, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Всего же за время работы МЦД-3 столичные власти зафиксировали более 100 млн поездок.
«Этот результат показывает, что пассажиры отдают предпочтение городским ж/д, — подчеркнул вице-мэр. — Наземное метро пришло на северо-запад города, соединило районы Москвы в новые удобные маршруты. Пассажиры уже привыкли экономить на времени и финансах при поездках на МЦД».
Максим Ликсутов отметил, что рекорд по количеству поездок был зафиксирован 10 апреля, когда третьим диаметром пассажиры воспользовались 443 тыс. раз.
По его словам, самыми популярными станциями на третьем диаметре стали Зеленоград-Крюково, Химки, Электрозаводская, Люберцы и Выхино, которые являются пересадочными на метро или наземный транспорт. В официальном телеграм-канале столичного дептранса заммэра Ликсутов анонсировал появление еще одного крупного московского городского вокзала. Речь идет о Митьково, который будет находиться на границе районов Сокольники и Красносельский. Планируется, что на этой станции МЦД-3 также будет пересадка на метро и наземный транспорт.
Ранее Сергей Собянин отметил, что благодаря быстрой пересадке с МЦД-3 на трамваи уже в этом году Митьково будут пользоваться 6,6 тыс. пассажиров в сутки. Всего же, по словам градоначальника, с запуском третьего диаметра возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Подмосковья.