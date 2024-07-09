Ликсутов сообщил статистику пассажиропотока на третьем диаметре

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

С начала 2024 года пассажиры третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) совершили более 60 млн поездок, рассказал заммэра в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Всего же за время работы МЦД-3 столичные власти зафиксировали более 100 млн поездок.

«Этот результат показывает, что пассажиры отдают предпочтение городским ж/д, — подчеркнул вице-мэр. — Наземное метро пришло на северо-запад города, соединило районы Москвы в новые удобные маршруты. Пассажиры уже привыкли экономить на времени и финансах при поездках на МЦД».

Максим Ликсутов отметил, что рекорд по количеству поездок был зафиксирован 10 апреля, когда третьим диаметром пассажиры воспользовались 443 тыс. раз.

Фото: пресс-служба

По его словам, самыми популярными станциями на третьем диаметре стали Зеленоград-Крюково, Химки, Электрозаводская, Люберцы и Выхино, которые являются пересадочными на метро или наземный транспорт. В официальном телеграм-канале столичного дептранса заммэра Ликсутов анонсировал появление еще одного крупного московского городского вокзала. Речь идет о Митьково, который будет находиться на границе районов Сокольники и Красносельский. Планируется, что на этой станции МЦД-3 также будет пересадка на метро и наземный транспорт.

Фото: пресс-служба

Ранее Сергей Собянин отметил, что благодаря быстрой пересадке с МЦД-3 на трамваи уже в этом году Митьково будут пользоваться 6,6 тыс. пассажиров в сутки. Всего же, по словам градоначальника, с запуском третьего диаметра возможность строить новые маршруты появилась у жителей 24 районов столицы и четырех городов Подмосковья.