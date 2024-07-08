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Разработчик назвал сроки выпуска водородной версии Aurus Senаt

Аурус Сенат
Аурус Сенат (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Водородную версию машины запустят в производство к 2029 году, рассказал директор по информации НАМИ Евгений Ендачев «РИА Новости».

Первый раз автомобиль показали на выставке «Иннотеп» в Ташкенте в минувшем апреле.

В новом Aurus Senat установлены три электромотора — один на передней оси и два за задней мощностью 250 кВт каждый. Автомобиль полноприводный, разработчики реализовали возможность управлять вектором тяги. Суммарная мощность машины — 750 кВт, или 1020 л.с. Это самый мощный автомобиль с водородным двигателем из всех уже существующих аналогов.

Машина будет разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды, системы предусматривают хранение до 8 кг газа при 700 атмосферах. В компании обозначили запас хода 870 км. Энергия для батарей генерируется за счет реакции кислорода и водорода.

Модель Aurus Senat изначально была представлена в 2018 году с бензиновым мотором мощностью 830 л.с. В 2024 году президент России Владимир Путин прибыл на свою инаугурацию на авто обновленной версии, которая отличалась декоративными изменениями. Машину сопровождали электромотоциклы Aurus Merlon.

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