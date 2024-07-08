 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

КАМАЗ на две недели остановил производство из-за корпоративного отпуска

Фото: Ольга Соколова / Global Look Press
Фото: Ольга Соколова / Global Look Press

Сотрудники производителя грузовиков КАМАЗ ушли в корпоративный отпуск, в связи с чем производство основной продукции приостановлено на 14 дней, сообщает пресс-служба компании.

Глава КАМАЗа — РБК: «В машине стало скучно»
Бизнес
Сергей Когогин в кабине беспилотного магистрального тягача &laquo;КАМАЗ&raquo;

«Сегодня, 8 июля, начался корпоративный оплачиваемый отпуск работников ПАО «КАМАЗ», — говорится в сообщении. Это вторая часть отпуска, предоставленного сотрудникам в 2024 году, уточнили в пресс-службе. Первый раз в этом году работники компании отдыхали 7 дней — со 2 по 8 мая.

Приостановленное производство основной продукции возобновится 22 июля. При этом часть персонала продолжают работу: реализуют продукцию, составляют отчетность, начисляют зарплату и т.д. Такие сотрудники уйдут в отпуск в течение года в соответствии с Трудовым кодексом, подчеркнули в компании.

2 июля завершился Международный промышленный форум, по итогам которого команда КАМАЗа вошла в топ-10 лучших участников. Всего между собой соревновались 66 команд, сформированных из 304 предприятий.

Теги
Компании
КАМАЗ корпоративный отпуск производство Трудовой кодекс
КАМАЗ
Материалы по теме
Посол России рассказал об оценке президентом Эритреи «Уралов» и «КАМАЗов»
Политика
Глава КАМАЗа — РБК: «В машине стало скучно»
Бизнес
В КАМАЗе заявили, что не ищут партнера по «Москвичу», кроме китайской JAC
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 95,57 (+0,59) Инвестиции, 05 июл, 17:37 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 88,13 (+0,01) Инвестиции, 05 июл, 17:37
Один погиб, трое пострадали при обстреле окрестностей Белгорода Политика, 14:16
Команда Tron анонсировала решение для перевода стейблкоинов без комиссий Крипто, 14:15
Первый альбом «Кровостока» заблокировали на стриминговых сервисах Технологии и медиа, 14:13
Снявшая «Миссию невыполнима» компания сольется со старейшей студией США Бизнес, 14:10
В СК сообщили о поисках женщины с затонувшей в Геленджике яхты Общество, 14:08
Производитель назвал сроки появления Aurus Senat с водородным двигателем Авто, 14:07
Таможенники нашли в игровой приставке марихуану на ₽2 млн Общество, 14:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В России к лету резко снизилась доля отказов по ипотеке Недвижимость, 14:04
Рябков оценил роль визита Канье Уэста в Россию Общество, 14:00
Правом пересдать ЕГЭ воспользовались не только получившие низкие баллы Общество, 13:59
Рябков сообщил, что не время для пристрелочного диалога с США по оружию Политика, 13:56
Суд заочно приговорил гендиректора клиники Medlounge к семи годам колонии Общество, 13:53
Минобороны опровергло заявления Украины о целях ударов по Киеву⁠ Политика, 13:50
В Госдуме предложили обязать УК обслуживать аварийные дома Недвижимость, 13:39