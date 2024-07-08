КАМАЗ на две недели остановил производство из-за корпоративного отпуска

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Сотрудники производителя грузовиков КАМАЗ ушли в корпоративный отпуск, в связи с чем производство основной продукции приостановлено на 14 дней, сообщает пресс-служба компании.

«Сегодня, 8 июля, начался корпоративный оплачиваемый отпуск работников ПАО «КАМАЗ», — говорится в сообщении. Это вторая часть отпуска, предоставленного сотрудникам в 2024 году, уточнили в пресс-службе. Первый раз в этом году работники компании отдыхали 7 дней — со 2 по 8 мая.

Приостановленное производство основной продукции возобновится 22 июля. При этом часть персонала продолжают работу: реализуют продукцию, составляют отчетность, начисляют зарплату и т.д. Такие сотрудники уйдут в отпуск в течение года в соответствии с Трудовым кодексом, подчеркнули в компании.

2 июля завершился Международный промышленный форум, по итогам которого команда КАМАЗа вошла в топ-10 лучших участников. Всего между собой соревновались 66 команд, сформированных из 304 предприятий.