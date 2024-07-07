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Общество ,  
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В Испании шесть человек пострадали в первый день забегов с быками

Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

Шесть человек пострадали в первый день забегов с быками (энсьерро) на фестивале Сан-Фермин в испанском Памплоне, передает El País.

Как уточняет издание, один из пострадавших получил травму головы. Забег начался в 08:00 по местному времени (09:00 мск) и длился около трех минут.

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Фото:getty images/fotobank.ru; wiki-turizm.ru

Фестиваль Сан-Фермин проходит ежегодно с 6 по 14 июля. Во время забегов быки движутся вместе с людьми по специальной трассе, которая ведет к арене, где позднее проходят бои с их участием. Такие мероприятия не обходятся без пострадавших, в прошлом году ранения получили около 40 человек

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Испания фестиваль пострадавшие
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