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В «Россетях» рассказали, где в Подмосковье нет света после урагана

«Россети»: районы Раменского и Солнечногорска остаются без света после урагана
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В отдельных районах подмосковных городов Раменское и Солнечногорск не закончены работы по восстановлению электроснабжения после урагана «Орхан», который обрушился на Москву и область накануне, сообщили РБК в компании «Россети Московский регион».

В материал внесены изменения. После публикации «Россети» сообщили, что света нет не в городах, а в «отдельных деревнях данных округов».

«На данный момент восстановительные работы по сети 6–10 кВ завершены везде, за исключением городских округов Раменский и Солнечногорск, где зафиксированы повреждения электрооборудования от прямого попадания молнии», — рассказали в компании и пообещали восстановить электроснабжение в ближайшее время.

Кроме того, за помощью к специалистам в индивидуальном порядке обращаются жители СНТ и коттеджных поселков региона.

В «Россетях» отметили, что массовых нарушений подачи электричества во время урагана не было.

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Теги
«Россети» новости Московская область Раменское Солнечногорск электричество ливень ураган
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