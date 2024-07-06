Ефимов спрогнозировал двукратный рост проектов редевелопмента в 2024 году

Владимир Ефимов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

К концу 2024 года в Москве количество бывших промзон и неиспользуемых территорий, которые реорганизуются в жилье, общественные и деловые пространства, может возрасти почти вдвое, до 142. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ближайшие полгода столичные власти планируют привлечь инвесторов к более чем 60 проектам редевелопмента. «Сегодня по программе комплексного развития территорий в разных стадиях проработки находятся 236 проектов редевелопмента. Реорганизацию 85 площадок уже проводят инвесторы и назначенные городом операторы. До конца этого года город планирует увеличить число активных проектов до 142. Площадь этих участков составит 1,67 тыс. га», — сказал Ефимов.

Сейчас активное строительство ведется в рамках трех проектов редевелопмента общей площадью более 28 га. Еще шесть проектов площадью более 65 га будут выведены на нулевой цикл строительных работ до конца года, отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Кроме того, к концу года полностью завершатся все работы в рамках развития участка бывшей промзоны в районе «Октябрьского Поля», добавил он.

По московской программе комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы, проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас таким образом реорганизуется в общей сложности 3,1 тыс. га в разных районах Москвы. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.