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Умерла народная артистка СССР, скрипачка Лиана Исакадзе

Лиана Исакадзе
Лиана Исакадзе (Фото: Александр Куров / ТАСС)

На 78-ом году жизни умерла народная артистка СССР Лиана Исакадзе, об этом сообщил Первый канал Грузии со ссылкой на членов ее семьи. Причина смерти не называется.

Исакадзе родилась в 1946 году в Тбилиси. С раннего детства она начала выступать на сцене. А в 10 лет у нее был первый сольный концерт.

Училась девушка в Московской консерватории имени Петра Чайковского, закончила учебу в 1970-ом году. После учебы осталась в Москве. Была солисткой Московской филармонии, потом вернулась в Грузию, где была художественным руководителем Грузинского камерного оркестра на протяжении 14 лет. Лиана Исакадзе играла на скрипке Страдивари, инструмент ей предоставила Московская коллекция музыкальных инструментов.

В 90-ых устраивала гастроли оркестра в Германии, где позднее открыла музыкальную академию в Ингольштадте. В эти годы артистка переехала в Европу, жила в Германии и Франции.

За свою жизнь скрипачка неоднократно становилась лауреатом премий и наград. Первую награду она получила в Париже в 1965 на международном конкурсе скрипачей и пианистов, а в 1961 году стала лауреатом музыкантов-исполнителей в Москве. Была заслуженной артисткой Грузинской ССР, в 1988 получила звание народной артистки Советского Союза. Была почетным гражданином Грузии.

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