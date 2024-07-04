 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

Заммэра Москвы Багреева выступила на финансовом конгрессе Банка России

Сюжет
Новости Москвы
Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России
Мария Багреева на Финансовом конгрессе Банка России (Фото: Пресс-служба Департамента экономической политики и развития города Москвы)

Для экономического роста столицы и страны в целом важно стимулировать инвестиционную деятельность бизнеса, постоянно обучать кадры и внедрять новые технологии. Такое мнение высказала заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева, выступая на финансовом конгрессе Банка России. Выступление Багреевой прошло в рамках сессии «Российская экономика в следующие три года: потенциал и риски».

«Сегодня на Москву приходится около 20% инвестиций в стране. Из них примерно 60% составляют собственные средства бизнеса, где около 20% — заемные. Остальная часть — бюджетные средства», — рассказала Багреева.

По ее словам, в последние два года в среднем прибыли предприятий сильно выросли, то есть у компаний появилось больше возможностей для инвестирования. «Но для этого бизнесу важно понимать, что в долгосрочном периоде их продукция будет востребована. Поэтому Москва реализует различные механизмы стимулирования инвестиционной активности, в том числе такие, как офсетные контракты, контракты жизненного цикла, в рамках которых бизнес инвестирует в развитие производств, а город становится для производителя одним из якорных заказчиков на долгосрочный период», — рассказала заммэра.

Расширение производств требует привлечения большого числа новых кадров, подчеркнула Багреева. Сейчас московский рынок труда оказался в ситуации низкой безработицы и высокой конкуренции за трудовые ресурсы. В этих условиях нужно способствовать обучению именно тех кадров, которые необходимы экономике, а работодатели должны постоянно повышать квалификацию своих сотрудников и внедрять проекты по повышению производительности труда.

Благодаря нацпроекту «Производительность труда» столичные компании, которые завершили первый этап работы в рамках него, уже увеличили производительность труда примерно на 40%, рассказала заммэра. «В Москве участниками нацпроекта являются более четверти крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности. Их суммарный экономический эффект от участия в нацпроекте превысил пять миллиардов рублей», — рассказала Багреева.

Еще для дальнейшего роста производительности труда нужно больше инвестиций в технологии, в том числе со стороны предприятий, которые сами заинтересованы в ускорении темпов работы. Это важно в том числе «для качественного изменения экономики, выхода на новый технологический уровень, обеспечения технологического суверенитета инвестиций», считает заммэра.

«Необходимо активно развивать технологии, внедрять новые информационные решения, модернизировать оборудование, повышать качество и конкурентоспособность продукции. Текущих объемов и темпов роста инвестиций на эти цели, очевидно, недостаточно. Поэтому сегодня наша главная задача — в сотрудничестве с бизнесом разработать программы и создать необходимые условия для качественных инвестиций в технологическое развитие», — подчеркнула Багреева.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
Банк России Москва
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 94,58 (+0,89) Инвестиции, 03 июл, 19:33 Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 87,95 (-0,04) Инвестиции, 03 июл, 19:33
Путин счел бессмысленным обращаться к Верховной раде Политика, 16:57
Набиуллина не увидела появления множественных курсов рубля в России Финансы, 16:51
В Белгороде объявили ракетную опасность Политика, 16:48
Экономисты оценили, когда снизится инфляция и как замедлится экономика Экономика, 16:37
Что означает прием Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества Политика, 16:37
Захарова призвала председателя ГА ООН вспомнить о пределах полномочий Политика, 16:37
В Москве назвали даты приема заявлений на бумажные бюллетени на выборы Политика, 16:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Заммэра Москвы Багреева выступила на финансовом конгрессе Банка России Город, 16:30
Глава Альфа-банка поделился опытом решения проблемы нехватки кадров Отрасли, 16:27
«РИА Новости» узнало о новой работе заложника в СИЗО Ростова Общество, 16:24
Роспатент разрешил Tiffany и Maserati сохранить товарные знаки в России Вино, 16:22
Коммерческий аукцион: механика, тонкости, преимущества Отрасли, 16:13
Отыгравший 500 матчей в НХЛ защитник перешел в СКА Спорт, 16:12
Краснов поручил прокурорам проверить бани и столовые Общество, 16:11