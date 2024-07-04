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Ефимов рассказал о старте реорганизации 11 площадок бывших промзон

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Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве реорганизуют еще 11 бывших промзон, неэффективно используемых и незастроенных территорий. За счет инвестиций от частного бизнеса на их местах возведут более 4,2 млн кв. м недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Соответствующие контракты город заключил с правообладателями недвижимости и с компаниями, определенными по результатам торгов. Общая площадь территорий — более 166 га.

«Инвесторы смогут возвести свыше 2,2 млн кв. м современного жилья, а также более 2 млн кв. м производственных и общественно-деловых объектов: это школы, детские сады, спорткомплексы, медицинские, деловые и торговые центры. Это позволит создать около 46 тыс. рабочих мест», — рассказал Ефимов.

В торгах для инвесторов, которые готовы заняться реорганизацией бывших промзон, могут принять участие любые компании, включая, например, региональных девелоперов. «Для реорганизации предлагаются разные по площади участки, обладающие высокой инвестиционной привлекательностью», — подчеркнули в мэрии Москвы.

Так, семь из 11 площадок (площадью почти 116 га) будут реорганизованы за счет инвесторов, определенных на торгах, сказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. «Они смогут возвести более 2,6 млн кв. м недвижимости: около 1,14 млн кв. м жилья, свыше 191 тыс. кв. м промышленных объектов, а также почти 1,3 млн кв. м общественно-деловой недвижимости. Благодаря реализации проектов в столице появится почти 34 тыс. рабочих мест», — отметил министр правительства Москвы.

Реорганизация промзон проводится в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). На месте неэффективно используемых участков и бывших промзон создаются многофункциональные городские кварталы, дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тыс. га. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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Теги
Москва строительная работа строительство жилья Владимир Ефимов инфраструктура
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