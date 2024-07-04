Город на западе Германии временно переименуют в честь Тейлор Свифт

Город Гельзенкирхен, расположенный на западе Германии, временно переименуют в «Свифткирхен» в честь американской певицы Тейлор Свифт, которая посетит его в рамках мирового турне Eras Tour, сообщает Spiegel.

По данным издания, знак с новым названием появится в центре города и других многолюдных местах. Идея принадлежит школьнице Алешани Вестхофф — она направила обращение мэру Карин Вельге, а та поддержала предложение, назвав идею отличной.

Концерты Тейлор Свифт в Гельзенкирхене пройдут с 17 по 19 июля. Выступления откроют немецкую часть тура. Певица выступит на местном стадионе, который вмещает 70 тыс. зрителей. Все билеты уже распроданы, отмечает издание.

Свифт 34 года, она занимается музыкой с 14 лет. В декабре 2023 года певица стала человеком года по версии журнала Time, обойдя президента России Владимира Путина и основателя OpenAI Сэма Альтмана. Forbes объявил ее одной из самых влиятельных женщин года, поместив ее на пятое место рейтинга. Свифт также стала одной из самых продаваемых исполнительниц в мире и самой прослушиваемой певицей на стриминговом сервисе Spotify.