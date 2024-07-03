Ефимов озвучил цифры по 13 проектам редевелопмента в 8 округах Москвы

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В Москве появится 2,2 млн кв. м застройки под недвижимость в рамках 13 проектов о комплексном развитии территорий, об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительства Владимир Ефимов.

География площадок на сегодняшний день выглядит так: пять проектов будут реализованы на юге Москвы, еще две площадки появятся на западе. На юго-западе, юго-востоке, востоке, северо-востоке, в Зеленоградском административном округе и в центре города будет еще по одному участку. Еще два расположатся на западе столицы.

Власти запланировали строительство различной инфраструктуры, как жилой, так и для бизнеса — это напрямую обусловлено потребностями конкретного района. Речь идет о строительстве 890 тыс. кв. м жилья и 1,2 млн кв. м деловой недвижимости, а также 35 тыс. кв. м новых предприятий, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Что касается вложений в проект, для реорганизации площадок необходимо 574 млрд руб., а конечная реализация даст более 34 тыс. рабочих мест. Программа комплексного развития территорий предполагает создание многофункциональных городских кварталов с недвижимостью различного назначения и развитой инфраструктурой на месте бывших промзон и пустырей. Всего в Москве на разных стадиях развивается 236 проектов общей площадью 3,1 тыс. га.