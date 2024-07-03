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Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун

Cценарист «Китайского квартала» Роберт Таун умер в возрасте 89 лет
Роберт Таун
Роберт Таун (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Сценарист и режиссер Роберт Таун умер в возрасте 89 лет в Лос-Анджелесе, передает Variety со ссылкой на заявление его представителя.

Таун умер 1 июля в своем доме в Лос-Анджелесе, пишет журнал.

Таун родился 23 ноября 1934 года в Лос-Анджелесе. Карьеру сценариста начал в 1960-х годах. Он написал сценарии к таким фильмам, как «Последний наряд» (1973), «Шампунь» (1975) и «Китайский квартал» (1974). Все три сценария были номинированы на «Оскар», однако только «Китайский квартал» получил эту премию в номинации «Лучший адаптированный сценарий».

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Также Таун выступил соавтором сценариев для таких фильмов, как «Миссия: невыполнима» (1996) и «Миссия: невыполнима 2» (2000). За свою карьеру он создал сценарии почти для 40 проектов. Работал над сценами и других картин, в титрах которых его имя не появлялось. Среди них: «Бонни и Клайд» (1967) и «Крестный отец» (1972) .

В 2017 году Таун занял третье место в списке лучших сценаристов за всю историю кинематографа по версии Vulture.

Таун известен и как режиссер. Он снял четыре собственных фильма: «Личный рекорд» (1982), «Пьяный рассвет» (1988), «Без предела» (1998), «Спроси у пыли» (2006).

Также был продюсером и актером. Снялся в семи фильмах, в том числе в «Шампуне», «Охотнике на убийц» (2004) и других.

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