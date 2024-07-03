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Политика ,  
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Советница президента Сирии попала в реанимацию после ДТП

Советница президента Сирии Башара Асада попала в ДТП

Специальный советник президента Сирии Башара Асада Луна Аль-Шибл попала в аварию по пути в Дамаск, ее госпитализировали и положили в реанимацию. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на офис главы государства.

ДТП произошло днем 2 июля на одной из дорог, ведущих в Дамаск. В офисе президента уточнили, что машина, за рулем которой была Луна Аль-Шибл, вылетел с трассы.

В результате аварии женщина получила серьезные травмы, после чего ее перевезли в больницу Дамаска, где обнаружили кровотечение в голове. В связи с этим советницу президента перевели в реанимацию, чтобы она получила лечение у специализированных медиков.

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