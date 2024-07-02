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Новые законы в России ,  
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Депутаты предложили повторно проверять водителей после 80 лет

В Думу внесли проект о повторном медосвидетельствовании водителей старше 80 лет
Сюжет
Новые законы в России
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press
Фото: Julian Stratenschulte / dpa / Global Look Press

Депутаты фракции «Новые люди» внесли в нижнюю палату парламента законопроект об обязательном повторном медицинском освидетельствовании водителей, достигших возраста 80 лет.

Авторами выступили вице-спикер Госдумы, экс-кандидат в президенты Владислав Даванков и депутат Антон Ткачев. Ссылаясь на данные Минздрава, они отметили, что с возрастом у людей ухудшаются зрение, слух и когнитивные способности. По их словам, принятие документа снизит риск серьезных ДТП и защитит жизнь других участников дорожного движения.

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Фото:Zoriana Zaitseva / Shutterstock / FOTODOM

Авторы законопроекта также привели в пример законы других стран, где людям в возрасте необходимо продлевать права чаще, чем молодым. «В Испании права необходимо продлевать и проходить медицинскую комиссию чаще — каждые пять лет после 65 лет. В Великобритании по достижении 75 лет водители проходят тест на знание правил дорожного движения», — говорится в документе.

Согласно действующему законодательству менять водительское удостоверение нужно раз в десять лет. Если срок действия водительского удостоверения кончился, то управлять автомобилем запрещено: за это грозит штраф в размере от 5 до 15 тыс. руб.

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Теги
водительские права ДТП Владислав Даванков законопроект
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