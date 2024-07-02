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Ракова назвала самые востребованные профессии в Москве

Сюжет
Новости Москвы
Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

Чаще всего московские компании и предприятия ищут работников на позиции менеджеров по продажам, продавцов-консультантов, администраторов (например, в клиниках или салонах красоты), поваров и бариста, сварщиков и токарей. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Среди сфер, которые больше всего нуждаются в кадрах: торговля, услуги, транспорт, промышленность и IT — свидетельствуют данные столичного кадрового центра «Профессии будущего». В его базе сейчас находится порядка 500 тыс. предложений из всех экономических отраслей.

«Мы видим растущую потребность в кадрах, которые обладают комплексными компетенциями. Москвичи в любой момент могут открыть для себя новую специальность и освоить ее в центре всего за 3,5 месяца. Город внедряет инновационные решения в области подбора персонала и активно предлагает образовательные продукты для переобучения и повышения квалификации, расширяя карьерные возможности для москвичей и отвечая на актуальные потребности работодателей», — рассказала заммэра.

Лидером по количеству предложений стала сфера оптовой и розничной торговли — в ней свыше 112 тыс. вакансий. Это в том числе менеджеры по продажам, продавцы-консультанты, специалисты по работе с маркетплейсами, мерчендайзеры.

На втором месте — сфера услуг: в базе «Профессий будущего свыше 53 тыс. таких вакансий. Чаще всего кандидатам предлагают позицию администратора (например, в стоматологической клинике, салоне красоты или ресторане). Востребованы также повара, официанты, бариста.

Крайне востребованы рабочие специальности, сообщили в мэрии. Сейчас в Москве более 45 тыс. вакансий в промышленном секторе. Ищут сварщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов, токарей, операторов программируемых станков.

На четвертом месте в списке отраслей, которые больше всего нуждаются в квалифицированных кадрах, — транспорт и логистика. Здесь более 41 тыс. предложений для соискателей. Это в том числе вакансии курьеров, специалистов по организации перевозок, инспекторов транспортной безопасности.

А замыкает топ-5 IT-сфера, в ней также порядка 40 тыс. вакансий. Наиболее востребованы: программисты, аналитики данных, специалисты по кибербезопасности, web-дизайнеры и тестировщики.

Чуть менее насыщенные вакансиями, но также нуждающиеся в кадрах сферы, — это финансовый сектор, строительство, здравоохранение, наука и образование, ЖКХ, индустрия гостеприимства и креативная индустрия, сообщили в мэрии Москвы.

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Теги
кадры востребованные профессии Анастасия Ракова Москва рынок труда
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