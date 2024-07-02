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Число пострадавших при взрыве баллона на крыше автобуса выросло до двух

Число пострадавших при взрыве баллона на крыше автобуса в Москве выросло до дву

Число пострадавших при взрыве баллона на крыше автобуса выросло до двух
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Два человека пострадали в результате взрыва баллона на крыше автобуса на севере Москвы, сообщила столичная Госавтоинспекция в телеграм-канале.

Московский департамент транспорта ранее отмечал, что пострадал водитель автобуса. По информации РЕН ТВ, он находился в тяжелом состоянии. Канал также писал, что при взрыве был оглушен пассажир, однако он смог покинуть салон самостоятельно.

Баллон на крыше автобуса, следовавшего по 672-му маршруту, взорвался днем 2 июля около 12:30. В этот момент транспорт проезжал мимо дома 5а в Ижорском проезде. Как сообщили в московском дептрансе, водитель «услышал хлопок» и остановил автобус.

Часть московских автобусов работает на природном газе в качестве моторного топлива. Таких автобусов в городе насчитывается несколько сотен.

При взрыве крышу автобуса разорвало, также повреждения получила верхняя часть остановки, у которой произошел инцидент. Движение через Ижорский проезд временно перекрыли.

Для выяснения причин взрыва создали специальную комиссию из специалистов «Мосгортранса». Расследование контролирует прокуратура, к нему привлекут Ликинский автобусный завод (ЛиАЗ) группы ГАЗ, который выпустил автобус.

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Москва Автобус пострадавшие
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