Прокуратура МО: поджигателя российского флага в Химках осудили на 10 лет

Поджигателя российского флага в Химках осудили на 10 лет

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Химках вынесли приговор мужчине, который в 2023 году поджег российских флаг, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Химкинский городской суд Московской области приговорил 27-летнего жителя Калужской области к десяти годам лишения свободы. Его признали виновным по четырем статьям Уголовного кодекса:

статья 329 — надругательство над государственным флагом России;

п. «б» ч. 1 статьи 213 — хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти;

ч. 1 статьи 30, ч. 3 статьи 208 Уголовного кодекса — приготовление к участию в военных действиях на территории иностранного государства.

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Первые два года заключения мужчина проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. В законную силу приговор пока не вступил, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, 24 сентября 2023 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения поджег российский флаг у входа в спортивный комплекс города Химки.

«Указанные действия он совершил умышленно из хулиганских побуждений», — подчеркнули в прокуратуре. 26 сентября того же года прокуратура города Химки поставила расследование по делу на контроль. Во время судебного заседания мужчина признал свою вину.