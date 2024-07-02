 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

В Москве пройдет парад исторических трамваев и авто

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена
Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В столице 13 июля пройдет парад ретротранспорта, где горожане и гости города смогут увидеть трамваи и автомобили разных исторических эпох, сообщил департамент транспорта Москвы. В празднике примут участие около 15 трамваев из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы, а также ретроавтомобили из коллекций партнеров Транспортного комплекса.

Праздник состоится в юбилейный для московского трамвая год: в апреле ему исполнилось 125 лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Мы развиваем современную транспортную инфраструктуру и сохраняем память о прошлом по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил заммэра.

Колонна проследует от метро «Новокузнецкая» до метро «Чистые пруды». Трамваи и авто начнут движение около 11:00. Парад продлится около получаса, а затем до 18:00 москвичей и гостей города ждет выставка ретротранспорта на Чистопрудном бульваре.

Мероприятие уже стало традицией, подчеркнули в департаменте транспорта Москвы. «Каждый год парад собирает десятки тысяч зрителей. Для взрослых и детей подготовлена масштабная развлекательная программа», — говорится в сообщении.

Новейшие практики
цифрового обслуживания


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет


 

Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.
* Рейтинг интернет-банков для бизнеса 2023. ** По версии аналитического агентства Markswebb (Марксвебб) в 2023 г.

Теги
общественный транспорт Москва парад Выставка Максим Ликсутов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.



 

Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 93,96 (+1,54) Инвестиции, 01 июл, 17:38 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 87,3 (+1,55) Инвестиции, 01 июл, 17:38
Над Брянской областью сбили пятый дрон за день Политика, 11:23
В Екатеринбурге загорелись балконы у многоэтажки Общество, 11:19
В Стерлитамаке человек погиб при взрыве газа в жилом доме Общество, 11:14
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3200 пунктов впервые с 17 июня Инвестиции, 11:09
Зачем девелоперам цифровая зрелость Отрасли, 11:08
Южнокорейская LG перезапустила сервис для просмотра телеканалов в России Технологии и медиа, 11:04
Союз потребителей ответил на данные о вреде чая в пакетиках-пирамидках Общество, 11:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Роналду сообщил о печали и радости после матча Евро со Словенией Спорт, 11:00
Штормовое предупреждение объявили на Кубани Общество, 10:55
Суд отклонил жалобу X5 о приостановке прав на российскую «дочку» Инвестиции, 10:52
8 подвохов с банковскими вкладами, из-за которых вы теряете деньги Pro, 10:48
В Московском регионе откроют почти 1 млн кв. м торговых центров за 3 года Недвижимость, 10:48
Роналду объявил о своем последнем Евро Спорт, 10:47
Эффект «длинного хвоста»: как продавать в эпоху изобилия Pro, 10:42