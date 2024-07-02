В Москве пройдет парад исторических трамваев и авто

Фото: Пресс-служба Московского метрополитена

В столице 13 июля пройдет парад ретротранспорта, где горожане и гости города смогут увидеть трамваи и автомобили разных исторических эпох, сообщил департамент транспорта Москвы. В празднике примут участие около 15 трамваев из коллекций Московского метрополитена и Музея транспорта Москвы, а также ретроавтомобили из коллекций партнеров Транспортного комплекса.

Праздник состоится в юбилейный для московского трамвая год: в апреле ему исполнилось 125 лет, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. «Мы развиваем современную транспортную инфраструктуру и сохраняем память о прошлом по задаче мэра Москвы Сергея Собянина», — добавил заммэра.

Колонна проследует от метро «Новокузнецкая» до метро «Чистые пруды». Трамваи и авто начнут движение около 11:00. Парад продлится около получаса, а затем до 18:00 москвичей и гостей города ждет выставка ретротранспорта на Чистопрудном бульваре.

Мероприятие уже стало традицией, подчеркнули в департаменте транспорта Москвы. «Каждый год парад собирает десятки тысяч зрителей. Для взрослых и детей подготовлена масштабная развлекательная программа», — говорится в сообщении.