Ликсутов анонсировал появление зарядок type-c в поездах московского метро

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

В столичном метро можно будет воспользоваться зарядными устройствами с type-c разъемами, первые поезда с таким функционалом скоро выйдут на Замоскворецкую линию. Об этом рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

«На Замоскворецкую линию сейчас выходят уже до 15 самых современных поездов «Москва-2024». Все последующие составы этой серии для удобства пассажиров оснастим зарядками с type-c разъемами, а количество зарядных устройств увеличим», — рассказал руководитель ведомства Максим Ликсутов. Он добавил, что новые технологические решения в метро внедряются по поручению мэра Сергея Собянина, а также согласно пожеланиям пассажиров.

«В апреле этого года вместе с телеканалом «Москва 24» мы спрашивали пассажиров метро о том, каким они видят поезд будущего. Своим мнением поделились более 12 тыс. человек. Самым популярным стало пожелание добавить в поезда разъемы для зарядки гаджетов типа type-C», — сказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы

Кроме того, в поездах будет больше разъемов для зарядки — например, только на поручнях в новых составах их на 32 больше. Новые зарядные порты появятся также у межвагонных переходов и около специальных мест для инвалидов в головных вагонах.

Среди необычных вариантов, которые предлагали москвичи для внедрения в столичное метро — лежачие места, крепления для рюкзаков, табло с обратным отсчетом до закрытия дверей и даже аквариумы с акулами прямо в вагонах.