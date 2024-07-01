Умер первый лауреат международной Букеровской премии Исмаил Кадаре

Исмаил Кадаре (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

В возрасте 88 лет умер албанский писатель и поэт Исмаил Кадаре, сообщил албанский новостной портал Shqiptarja.

По информации издания, он умер от сердечного приступа.

Кадаре в 2005 году стал первым обладателем международной Букеровской премии (вручается за книгу, переведенную на английский язык и изданную в Великобритании и Ирландии). Ему вручили ее по совокупности заслуг.

Писатель родился в 1936 году в горном районе Албании, который граничит с Грецией. В 50-х годах прошлого века он жил и стажировался в Москве, в Институте мировой литературы им.Горького. После этого Исмаил Кадаре вернулся в Албанию, где работал журналистом и публиковал стихи. В 1961 году в СССР был издан сборник его стихов «Лирика». На русский язык переведены и романы Кадре «Генерал мертвой армии» и «Суровая зима».

У него были неоднократные конфликты с властями Албании — некоторые его произведения запрещали, а самого писателя отправляли «на перевоспитание» сельским трудом.

Помимо международной Букеровской премии Исмаил Кадаре получил премию Чино дель Дука в 1992 году, премию принца Астурийского в 2009-м.

Вдова писателя Хелена Катаре — писательница, первая женщина, которая издала роман на албанском языке. Сейчас Хелене 81 год, она живет в Париже. Единственная дочь Кадаре Бессинда была постоянным представителем Албании при ООН.