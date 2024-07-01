В Приморье за борт корабля свалился справлявший нужду мужчина

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В Приморье мужчина пропал после того, как справил нужду за борт, — сообщает издание «Комсомольская Правда Дальний Восток».

На видео видно, как мужчина вышел на палубу судна, но не удержался на ногах и упал за борт. Инцидент произошел в Тернейском районе, судно направлялось в бухту Золотая долина. 26 июня спасатели начали поисковые мероприятия, но тело мужчины до сих пор не нашли — сообщили в управлении на транспорте Следственного комитета.

В сообщении телеграм-канала Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК говорится, что упавший человек — пассажир, который следовал к месту работы на лесозаготовительном предприятии.

В феврале похожий случай произошел на Камчатке — рыбак выпал за борт судна «Вилючинский», сообщало агентство «Камчатка-информ». Старший мастер потерял равновесие во время работы. Члены экипажа сразу подали аварийный сигнал. Спасательную операцию проводил Морской спасательный координационный подцентр Петропавловска-Камчатского. О результатах поиска пропавшего моряка не сообщалось.